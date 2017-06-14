Илона Новоселова, 30-летняя участница и финалистка седьмого сезона известного телешоу "Битва экстрасенсов", погибла в Москве, сообщают российские СМИ.

Сообщается, что Новоселова выпала из окна 6 этажа жилого дома. Полиция не обнаружила на теле женщины следов, свитедельствующих о криминальном характере гибели женщины, передает ТАСС.

По данным издания "Московский комсомолец", незадолго до гибели Илона и ее молодой человек поругались, после чего Илона позвонила маме и попросила ее приехать. Когда женщина пришла к дочери, та была в возбужденном состоянии и начала говорить о смерти, сидя на подоконнике. Также сообщается, что перед этим Новоселова выпила пива.

Родные, уточняет издание, привыкли к эмоциональности и вспыльчивости Новоселовой, поэтому ее мама не стала придавать значения словам дочери и ушла в другую комнату. Спустя какое-то время она услышала удар — Илона упала с балкона на козырек находящейся внизу стоматологической клиники и скончалась.

До того, как объявить себя экстрасенсом и ведьмой, Илона была мужчиной по имени Андрей и сделала операцию по смене пола. Известно также, что в 2013 году ее похитили. Родственники тогда выплатили выкуп, однако позднее Новоселова опознала одного из похитителей и полиция задержала его и двух его сообщников.