Оперный певец Дмитрий Хворостовкий умер в возрасте 54 лет, сообщила в ночь на среду "Комсомольская правда". По данным КП, певец умер в своей квартире в Лондоне. Известие не было подтверждено другими источниками, а позже в его окружении это с гневом опровергли.

Жена Хворостовского Флоранс написала в своем Facebook: "Мой муж спокойно спит возле меня". Она посоветовала "послать подальше людей, которые пишут такое".

Оперная певица Хибла Герзмава также опровергла информацию КП на своей странице в Instagram. Выложив совместную фотографию, она написала: "Он жив! Неверная информация! Господи боже! Что происходит с журналистами?"

РИА "Новости" со ссылкой на директора певца опровергло сообщения о его кончине. В интервью ТАСС директор Марк Хилдрю позже не исключил перспективу судебного иска к газете, которая сообщила и смерти певца.

Хворостовский давно боролся с тяжелым онкологическим заболеванием. В 2015 году оперный певец, много лет живущий в Лондоне, объявил о своем диагнозе - опухоли мозга. С тех пор он прошел несколько курсов химиотерапии.

В начале июня Хворостовский выступил в Красноярске, выйдя на сцену с поддерживающей повязкой. Это был долгожданный для зрителей концерт после множества переносов из-за болезни певца. На сцене филармонии он выступил в сопровождении симфонического оркестра Красноярска и исполнил арии из опер Рубинштейна, Верди, а также произведения Чайковского и Рахманинова.

Сентябрьский концерт в Москве был отменен.

Дмитрий Хворостовский родился в Красноярске. Окончил Красноярское педагогическое училище имени А.М. Горького и Красноярский институт искусств. В 1985-1990 годах был солистом Красноярского государственного театра оперы и балета.

После победы в 1989 году в Международном конкурсе оперных певцов в Кардиффе получил приглашения выступать и работать в лучших оперных театрах мира: Королевский театр Ковент-Гарден (Лондон), театр Ла Скала (Милан), Метрополитен-опера (Нью-Йорк), Мариинский театр Санкт-Петербурга, московский театр "Новая Опера" и других. С 1994 года живет в Лондоне.