На некоторых фотографиях обнаженная Сайрус запечатлена в обществе новозеландской топ-модели Стеллы Максвелл. Судя по всему, снимки сделала певица во время совместного отдыха с подругой.

По словам представителей администрации Celeb Jihad, они и представить себе не могли, насколько развратную жизнь ведет Сайрус. "Мы будем внимательно наблюдать за этой невероятной деградацией", — пообещали они.

В то же время сотрудники Celeb Jihad позитивно отреагировали на снимки Стюарт. "Кристен умеет сохранять безэмоциональное выражение лица даже в объятиях своей любовницы", — посмеялись они, отметив, что актриса все равно остается "горячей штучкой".

Ранее хакеры выложили в сеть интимные фотографии американской горнолыжницы Линдси Вонн и гольфиста Тайгера Вудса. Снимки были украдены с телефона Вонн. На нем были найдены и фото Вудса, с которым спортсменка встречалась с 2013 по 2015 год.