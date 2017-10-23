"Ни один житель Нью-Йорка не должен быть обязан идти на работу, где царят сексуальные угрозы, запугивание и страх. Если сексуальные домогательства или дискриминация распространены в компании, то мы должны об этом знать", - говорится в заявлении прокурора.

Бюро по защите прав человека при нью-йоркской прокуратуре уже потребовало от компании предоставить большой список документов.

Как стало известно Би-би-си, среди этих документов - личные дела сотрудников, критерии для найма на работу, повышения в должности и увольнения, формальные и неформальные жалобы на сексуальные домогательства и другую дискриминацию по половому или возрастному признаку, а также информация о принятых мерах по этим жалобам.

Следователи также требуют предоставить любую документацию, касающуюся внесудебного улаживания таких споров. Если расследование выявит нарушения прав сотрудников, то компании могут грозить миллионные штрафы.

В начале октября Вайнштейн был уволен из основанной им и его братом компании после того, как ряд голливудских звезд обвинили его в сексуальных домогательствах. Среди них - актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Роуз Макгоуэн. Расследование в отношении продюсера уже ведут полиция Лос-Анджелеса и полиция Лондона.

На прошлой неделе режиссер Квентин Тарантино, тесно сотрудничавший с Харви Вайнштейном, признался, что в течение многих лет знал о его поведении в отношении женщин, но не предавал это огласке. Накануне голливудские актеры Мэтт Деймон и Джордж Клуни также признались, что знали о любовных похождениях продюсера, однако не подозревали о том, что это принимало форму домогательств.

Американский киноактер и продюсер Том Хэнкс заявил, что, по его мнению, имя Вайнштейна станет нарицательным, и для него нет дороги назад.

Фильмы, снятые при участии Вайнштейна, получили более 300 номинаций на премию "Оскар" и 81 премию Американской киноакадемии.