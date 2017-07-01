В Москве на Троекуровском кладбище прошла церемония прощания с музыкантом Олегом Яковлевым, бывшим солистом поп-группы "Иванушки International". Об этом сообщает РИА Новости.

Попрощаться с артистом, в частности, приехали певица Катя Лель и участник "Иванушек" Андрей Григорьев-Апполонов.

"У нас были очень теплые отношения. Он был невероятно талантливым человеком, с потрясающим тембром голоса. В свои 47 лет он выглядел на 30 максимум, потому что был в потрясающей форме. Конечно, я понимаю, что жизнь артиста — непростая штука, тем более 15 лет быть в группе "Иванушки International", быть в топе, иметь насыщенную творческую жизнь. Правильно говорят, что артисты сгорают, отдают всех себя", — сказала Катя Лель.

Олег Яковлев — российский поп-певец. Солистом "Иванушек" он стал в марте 1998 года после того, как коллектив покинул Игорь Сорин. Популярность Яковлеву принесли хиты "Тополиный пух", "Снегири", "Золотые облака", "Безнадега точка ру". В 2013 году он ушел из коллектива ради сольной карьеры. Артист сыграл эпизодические роли в фильмах "Сто дней до приказа", "Первый скорый" и "День выборов".

В конце июня 2017 года исполнитель был госпитализирован с диагнозом "двусторонняя пневмония" и скончался в одной из московских больниц на 48-м году жизни.