Многие критики были удивлены победой Адель в престижной номинации. Карлос Сантана заявил, впрочем, что британка получила Grammy совершенно заслуженно. "Адель не пришлось призывать к себе на помощь танцоров и пиротехнику. Она просто умеет петь, и этого оказалось достаточно", — заявил легендарный гитарист. "При всем уважении к Бейонсе, она не певица, скорее, модель. На нее приятно смотреть, но ее музыка – это саундтрек к модному показу", — добавил Сантана.

Пользователи сервиса микроблогов резко раскритиковали музыканта за такие слова.

"Когда я увидел новости о Сантане, я удивился. Мне казалось, он давно умер. Теперь я боюсь, что его убьют", — написал один из фанатов Бейонсе.

When I saw Carlos Santana trending, I was scared he died. But it was just him insulting Beyonce and now I'm scared he'll be assassinated.