О трагедии сообщил певец Прохор Шаляпин, который дружил с Жанной, по его словам, с 1999 года, когда они вместе принимали участие в программе "Утренняя звезда".
Прохор сообщил, что трагедия произошла буквально через несколько часов после их телефонного разговора, в котором Жанна сообщила, что собирается переехать из Владивостока в Москву.
Певица ничем не болела, беды ничто, казалось, не предвещало. Точные обстоятельства смерти Жанны еще предстоит выяснить. Однако, по некоторым данным, смерть настигла Жанну внезапно, когда она принимала ванну, и ей на голову упала полка.
Дома в этот момент никого не было, тело певицы нашли только через сутки, сообщают "Вести. Приморье".
В понедельник мне позвонила друг моей юности - Жанна Роштакова @roshtakovazhanna , которая переехала во Владивосток несколько лет тому назад и решила вернуться обратно в Москву на ПМЖ. Как же я этому обрадовался , как ребёнок . Говорю, мол, сразу встретимся , пойдем туда, сюда ... Расписали планы в понедельник 9 января.. Мы дружили с 1999 года , с той самой "Утренней звезды" , в которой Жанна тоже участвовала и где мы познакомились.. Мы всегда были "на одной волне" . Жанна невероятной души человек, талантливая певица, яркая, красивая девушка.. Несколько часов назад мне сообщили, что Жанны не стало. Через несколько часов после нашего разговора.. В 33 года... Трагедия настигла дома, неожиданно.. Она ничем не болела, и ничего не предвещало беды.. Люди, цените жизнь и близких. Жанна, ты навсегда в моём сердце.. #жаннароштакова #RIP #люблю #будупомнить