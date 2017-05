Скончался музыкант Крис Корнелл, сообщает Fox News со ссылкой на представителя артиста.

Корнелл был известен по группам Soundgarden и Audioslave. Он также является исполнителем песни "You know my name" к фильму "Казино Рояль".

Как передает Associated Press, представитель Корнелла назвал смерть 52-летнего музыканта внезапной и неожиданной, и семья Корнелла испытывает шок.

Смерть музыканта Криса Корнелла расследуют как возможное самоубийство, сообщает Associated Press со ссылкой на правоохранительные органы Детройта.

Пресс-секретарь полиции Майкл Вуди сказал, что не может раскрывать подробности, что именно привело следователей к такой версии, но отметил, что на месте смерти Корнелла наблюдались "базовые вещи".

По словам Вуди, Корнелл умер в гостинице MGM Grand Detroit. Супруга музыканта позвонила другу семьи и попросила проверить мужа. Друг силой открыл дверь номера и нашел тело Корнелла на полу в ванной комнате.

Soundgarden — американская рок-группа из Сиэтла, образованная в 1984 году, играющая в стиле гранж. Их, как одних из родоначальников стиля, относят к "большой четверке" сиэтлского гранжа наряду с Nirvana, Pearl Jam и Alice in Chains.