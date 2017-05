Скончался музыкант Крис Корнелл, сообщает Fox News со ссылкой на представителя артиста.

Корнелл был известен по группам Soundgarden и Audioslave. Он также является исполнителем песни "You know my name" к фильму "Казино Рояль".

Как передает Associated Press, представитель Корнелла назвал смерть 52-летнего музыканта внезапной и неожиданной, и семья Корнелла испытывает шок.

О причинах смерти пока ничего неизвестно.

Soundgarden — американская рок-группа из Сиэтла, образованная в 1984 году, играющая в стиле гранж. Их, как одних из родоначальников стиля, относят к "большой четверке" сиэтлского гранжа наряду с Nirvana, Pearl Jam и Alice in Chains.