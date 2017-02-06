В возрасте 72 лет скончался актер театра и кино, народный артист РСФСР Георгий Тараторкин. Причины смерти пока не сообщаются; известно, что он умер после тяжелой болезни. Прощание с артистом, по предварительным данным, состоится 6 февраля.

"Самой большой неожиданностью для меня по-прежнему является то, что я занимаюсь актерской профессией, — говорил Тараторкин в одном из своих интервью, данных накануне 65-летнего юбилея. — В детстве мечтал стать учителем". После школы он пошел работать в ленинградский ТЮЗ просто ради заработка. Причем шел устраиваться учеником художника, но пришлось занять место осветителя. "И если бы не встреча с главным режиссером театра Зиновием Корогодским, моя судьба, скорее всего, сложилась бы иначе", — говорил артист. Собственно, легкой жизни ему судьба не обещала: его семья рано осталась без кормильца, и о матери с сестрой пришлось заботиться именно ему. В ленинградском ТЮЗе он на долгие годы и остался, став для Корогодского не только учеником, но и артистом-талисманом.

В знаменитом питерском ТЮЗе он сыграл свои первые главные роли — в "Гамлете" и "Борисе Годунове".

В 1974 году перешел в столичный Театр имени Моссовета, артистом которого оставался до последнего времени, — и здесь сыграл во всех тех спектаклях, которые составили в 70–80-х славу и историю театра: Каренина в "Живом трупе", Ивана в "Братья Карамазовых", Орехова в "Максиме в конце тысячелетия", Жюльена Палюша в "Не будите мадам". Здесь он, уже в более возрастном амплуа, снова стал актером-талисманом — на этот раз для одного из ведущих российских комедиографов Юрия Еремина.

В кино талант Тараторкина раскрылся, возможно, не так сильно, как в театральных работах. Сниматься он начал в середине 60-х — вскоре после окончания студии при ленинградском ТЮЗе, появился в ролях второго плана в "революционных" картинах — "Софья Перовская", "Гроза над Белой".

В 1969-м молодому актеру досталась и главная роль — в поставленной Львом Кулиджановым экранизации романа Достоевского "Преступление и наказание" он сыграл Родиона Раскольникова,

и созданный актером образ, по отзывам, был лучшим киновоплощением этого литературного героя; создатели фильма (и Тараторкин в том числе) получили за этот фильм Государственную премию. Сам актер потом сыграл этого персонажа в Театре имени Моссовета — в спектакле Юрия Завадского "Петербургские сновидения". В фильмографии Георгия Тараторкина более 60 ролей, но сравнимой с ролью Раскольникова, пожалуй, не было — а сам этот персонаж стал прочно ассоциироваться именно с артистом. Который, в свою очередь, признавался, что ждет каждой возможной встречи с мятущимся убийцей из "Преступления и наказания". "В отличие от процентщицы Алены Ивановны встречу с Раскольниковым я воспринимаю как подарок судьбы", — пошутил он в одном из интервью.

Он играл в "Чисто английском убийстве", "Маленьких трагедиях", сериале "Богач, бедняк", "Лунной радуге", "Дюба-дюба"; в российском кино ему тоже доставались роли второго плана — в сериалах "Не родись красивой" или в недавней нашумевшей "Таинственной страсти".

Еще одна грань таланта Тараторкин раскрылась довольно поздно — в 1996-м он стал педагогом, набрал курс во ВГИКе.

К своим первым выпускникам до последних дней относился как к родным детям, признаваясь, что именно из-за этой ответственности не готов набирать новых. Его учениками стали Владимир Вдовиченков, Нелли Уварова, Александр Волков и другие актеры, за судьбами которых Георгий Георгиевич пристально следил и при каждой возможности старался помочь.

Тараторкин всегда обладал сокровищем, за которое любой ветеран сцены даст дорогую цену — сыновнюю любовь и признание молодых коллег.

С 1997 года и до самой кончины он оставался бессменным президентом премии и фестиваля "Золотая маска", представляющую все лучшее, что производит на своих сценах Россия. "Золотая маска" знала разные времена, но в любых трудных ситуациях Тараторкин, прошедший школу заботы о младших еще в юности, вставал на ее защиту. И использовал весь свой авторитет для помощи коллегам.

Когда уходят актеры старой школы, принято говорить "ушла эпоха" — эта формула всегда работает, она всегда справедлива.

Однако в случае с Тараторкиным она не совсем точна — другого такого актера на российских экране и сцене просто не было. В разгар советской эпохи он показал, что даже в условиях развитого соцреализма артист может быть красивым, умным и тонким одновременно, строить роль на полутонах и неизменно влюблять в себя новых и новых зрителей, в памяти которых Тараторкин останется навсегда.