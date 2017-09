"Я показываю вам это, чтобы вы знали, что у депрессии нет настроения или лица, — написала Талинда в "Твиттере". — Это то, как депрессия выглядела для нас всего за 36 часов до его смерти. Он любил нас так сильно, и мы любили его". В записи, к которой вдова Беннингтона прикрепила видео, содержится хэштег #MakeChesterProud ("сделаем так, чтобы Честер гордился").

В июле 41-летний фронтмен Linkin Park Честер Беннингтон был найден мертвым в своем доме в Палос-Вердес-Эстейтс в Калифорнии, напоминает РИА Новости. Музыкант был дома один, его семья уехала из города. Коронер подтвердил, что причиной смерти стало самоубийство. Беннингтона похоронили недалеко от его дома в ботаническом саду в Палос-Вердес-Эстейтс.

This is what depression looked like to us just 36 hrs b4 his death. He loved us SO much & we loved him. #fuckdepression #MakeChesterProud pic.twitter.com/VW44eOER4k

