Вдова скончавшегося 1 апреля Евгения Евтушенко на пресс-конференции в Москве обратилась к его поклонникам с просьбой исполнить последнюю волю поэта - прийти на июньские московские концерты.

"Прошу помощи и поддержи у читателей, без публики этот проект не состоится. Поддержите нас в память о Евгении Александровиче", - сказала Мария Евтушенко, слова которой приводит ТАСС.

По ее словам, у поэта было две предсмертные воли - похоронить его на кладбище в Переделкино, рядом с могилой его кумира - поэта Бориса Пастерака, и провести два больших концерта в Москве, которые были задуманы им как юбилейные. Однако до своего юбилея он не дожил - 18 июля Евтушенко должно было исполниться 85 лет. Первую волю поэта, умершего в США, уже выполнили - 11 апреля он был похоронен на кладбище в Переделкино.

Как рассказал на пресс-конференции продюсер Сергей Винников, Евтушенко сам разработал концепцию вечеров, лично отбирал стихи для программ. Свое участие в концертах памяти поэта уже подтвердили актеры Сергей Безруков, Максим Аверин, Сергей Шакуров, Дмитрий Харатьян, а также хор Турецкого, певицы Валерия, Анжелика Варум. Винников выразил надежду, что организаторам удастся уговорить выступить на мероприятии Аллу Пугачеву.

Продюсер также сообщил, что в социальных сетях запущена всенародная акция #МойЕвтушенко, принять участие в которой может любой желающий. Предлагается записать краткое видеопослание под девизом "Это - мой Евтушенко" - это могут быть отрывки из стихов поэта, рассуждение о его творчестве. По условиям акции, завершить речь нужно фразой "Это - мой Евтушенко".

На пресс-конференции в Москве также стало известно о создании Фонда Евтушенко, который займется популяризацией творчества поэта.

4 июня в Большом зале Московской консерватории пройдет программа "Евгений Евтушенко в симфонической музыке". Прозвучит 13-я симфония Дмитрия Шостаковича, основой для которой послужили пять произведений Евтушенко.

13 июня в Государственном Кремлевском дворце состоится музыкально-поэтический спектакль "Если будет Россия, значит, буду и я", в котором стихи Евтушенко прочтут актеры театра и кино. В концерте примут участие Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Александр Градский, Надежда Бабкина, Игорь Николаев, Валерия, победительница шоу "Голос" Дина Гарипова, Ольга Кормухина.

Как сообщили организаторы, цена на билеты была снижена на 40%, чтобы концерты стали доступными для всех почитателей таланта поэта. Самые дешевые билеты стоят 600 рублей.