Называющая себя ясновидящей эстонка Илона Калдре, знакомая публике по участию в многочисленных телепроектах об экстрасенсах, будет баллотироваться в депутаты.

Как сообщает издание Postimees, Калдре будет участвовать в выборах в городское самоуправление Йыхви от Центристской партии. Известно, что в партию она не вступала, но в списках займет третье место. Информацию о своем участии в выборах Илона Калдре подтвердила в соцсетях.

Как уточняет издание, ранее Калдре уже пыталась работать в политике и участвовала в выборах в городе Кивиыли в 2009 году, когда еще не имела такой популярности (известной она стала в 2010 году после участия в "Балтийской битве экстрасенсов"). Тогда она набрала всего четыре голоса.