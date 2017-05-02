Актер Вэл Килмер признался, что уже долгое время борется с раком горла. Об этом он рассказал в ходе сессии вопросов и ответов на Reddit.

Одним из первых о болезни Килмера сообщил в 2016 году актер Майкл Дуглас. Тогда артист опроверг эту информацию, однако пользователи сети захотели узнать о его здоровье больше. Во время ответов на один из вопросов Килмер подтвердил их подозрения.

"Очевидно, он хотел мне помочь тогда, потому что СМИ пытались выяснить, куда я исчез. Я боролся с раком", — признался актер.

Килмер также добавил, что ему было сложно говорить и общаться с журналистами: "Несмотря на лечение, мой язык опухал. Тогда я звучал не как обычно, и даже сейчас люди могут подумать, что я не здоров", — отметил он.

Впервые слухи о болезни актера появились в 2015 году, когда его госпитализировали с опухолью горла. Он заявил, что всего лишь были осложнения после простуды. В 2016-м Дуглас рассказал, что Килмер борется с раком горла и "переживает не лучшее время".

Вэл Килмер снялся более чем в 80 картинах, исполнив в том числе роль Джима Моррисона в фильме Doors Оливера Стоуна, и Бэтмена в картине Джоеля Шумахера "Бэтмен навсегда".