ВИДЕО: Адриана Лима снялась обнаженной с пасхальным зайцем

Foto: Privātais arhīvs Бразильская супермодель Адриана Лима приняла участие в съемке для журнала Love. Видеозапись с обнаженной манекенщицей, которая позировала вместе с человеком в костюме пасхального зайца, опубликовали на странице издания в Instagram. Ролик, который загрузили 16 апреля, набрал более 134 тысяч просмотров за сутки. A post shared by LOVE MAGAZINE (@thelovemagazine) on Apr 16, 2017 at 2:53am PDT

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