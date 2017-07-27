Максим Галкин постоянно обновляет свою страничку в соцсети. Особое внимание шоумен и пародист уделяет не только себе, но и своей супруге Алле Пугачевой, а также двум детям.

В новых роликах можно посмотреть, как Пугачева делает Галкину массаж на их вилле "Марта", как они побывали на фестивале Лаймы Вайкуле "Рандеву" в к/з "Дзинтари", забавы с детьми и внешний вид Максима после одной из тусовок.

Вот как бывает, когда накануне весёлое афтепати закончилось для тебя в три утра, а в девять -надо уже собирать конструктор для ребёнка, как обещал! 😂😂😂 Думаю, ситуация для многих знакомая 🙀 P.S. Не уместилось в хронометраж, ждите продолжения. #ребеноксчастлив #папагдетыбыл #утросуровое #покойнамтолькоснится #ЯлюблюВасПроизводителиКонструкторов #елизаветагалкина #максимгалкин #дети

A post shared by Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) on Jul 24, 2017 at 8:29am PDT

Лето, ах лето! Лето звёздное, будь со мной! #лето #максимгалкин #юрмала

A post shared by Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) on Jul 25, 2017 at 8:07am PDT

С утра вспоминали Евгения Евтушенко. Сегодня ему исполнилось бы 85. Делюсь с Вами кадрами, по-моему, пятилетней давности, когда он с женой был у нас в гостях. За столом также Михаил Задорнов. Евтушенко решил прочесть стихотворение, посвящённое Алле. Алла напомнила, что оно ей не очень, на что Евгений Александрович сказал, что тоже это стихотворение не любит, но так его прочёл, что... дальше смотрите видео. Великий был человек и поэт. #евгенийевтушенко #аллапугачева #михаилзадорнов #максимгалкин

A post shared by Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) on Jul 18, 2017 at 3:32am PDT

Уже скоро моя любимая "Игра престолов"! 🤗😱🤴🏻#максимгалкин #играпрестолов

A post shared by Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) on Jul 15, 2017 at 10:52am PDT

🌞

A post shared by Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) on Jul 13, 2017 at 3:17am PDT