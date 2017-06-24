Обе звезды российской эстрады с дубовыми венками на голове "спрятались" в высокой траве. За первые несколько часов собрало более 20 тысяч просмотров.
ВИДЕО: Алла Пугачева и Лайма Вайкуле обещают найти цветок папоротника(21)
Foto: Instagram.com/laima_vaikule_official/
Лайма Вайкуле и Алла Пугачева поздравили всех с праздником Лиго и пообещали отправиться на поиски цветков папоротника. Видео с поздравлением было опубликовано в инстаграм-профиле Вайкуле.
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