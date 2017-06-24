Обе звезды российской эстрады с дубовыми венками на голове "спрятались" в высокой траве. За первые несколько часов собрало более 20 тысяч просмотров.

#ДАМЫСДЮН #ЛАЙМАЛЛА

A post shared by Лайма Вайкуле (@laima_vaikule_official) on Jun 23, 2017 at 9:40am PDT