ВИДЕО: Алла Пугачева и Лайма Вайкуле обещают найти цветок папоротника

Foto: Instagram.com/laima_vaikule_official/ Лайма Вайкуле и Алла Пугачева поздравили всех с праздником Лиго и пообещали отправиться на поиски цветков папоротника. Видео с поздравлением было опубликовано в инстаграм-профиле Вайкуле. Обе звезды российской эстрады с дубовыми венками на голове "спрятались" в высокой траве. За первые несколько часов собрало более 20 тысяч просмотров. #ДАМЫСДЮН #ЛАЙМАЛЛА

A post shared by Лайма Вайкуле (@laima_vaikule_official) on Jun 23, 2017 at 9:40am PDT



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