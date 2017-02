Джоли и ее семья приехали в Камбоджу на премьеру документального фильма "Сначала они убили моего отца: воспоминания дочери Камбоджи". Во время поездки актриса и ее дети нашли время для знакомства с местными деликатесами. В частности, Джоли показала, как готовить пауков.

Сама артистка, как выяснилось, уже знакома с камбоджийской кухней, пишет People. По словам Джоли, впервые она попробовала насекомых, когда приехала в Камбоджу в первый раз. "Сверчки – вы начинаете со сверчков. Сверчки и пиво, а потом вы типа переходите к тарантулам", – заявила она.

