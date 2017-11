Видеообращение артиста опубликовано в твиттере бывшего чемпиона мира по боксу Владимира Кличко.

Шварценеггер заявил, что в скором времени посетит столицу Украины.

Кроме того, по словам актера, он считает Виталия Кличко гением из-за его работы на посту мэра Киева.

A message to the mayor of Kyiv @Vitaliy_Klychko after the morning workout. #kiyvsmartcityforum pic.twitter.com/iq2Gyj4Z1n