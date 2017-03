Британский певец и композитор Джеймс Блейк опубликовал на своем YouTube-канале музыкальное видео на песню My Willing Heart. Главную роль в клипе исполнила актриса Натали Портман, на момент съемок находившаяся на последних сроках беременности. Режиссером ролика выступила Анна Роуз Холмер ("Приступы").

Портман, снимавшаяся в таких фильмах, как "Леон", "V — значит вендетта" и серии "Звездные войны", родила дочь в феврале. Девочку назвали Амалией. Она стала вторым ребенком актрисы — ее сыну Алефу шесть лет.

В дискографии Джеймса Блейка три альбома. Последняя пластинка, The Colour in Anything, в которую вошла композиция My Willing Heart, была выпущена в 2016 году.