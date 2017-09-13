Концерт Филипа Киркорова был приурочен к его юбилею - в этом году певец отметил 50-летие. Самым трогательным моментом этого вечера стало совместное выступление юбиляра и его пятилетних детей - дочери Аллы-Виктории и сына Мартина. Втроем они спели песню "Зайка моя".
ВИДЕО: Дети Киркорова дебютировали на "Новой волне"(1)
Foto: Sputnik/Scanpix/LETA
На концерте Филиппа Киркорова в рамках "Новой волны" в Сочи к нему на сцене впервые присоединились дети исполнителя - Мартин и Алла-Виктория.
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