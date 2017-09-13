Концерт Филипа Киркорова был приурочен к его юбилею - в этом году певец отметил 50-летие. Самым трогательным моментом этого вечера стало совместное выступление юбиляра и его пятилетних детей - дочери Аллы-Виктории и сына Мартина. Втроем они спели песню "Зайка моя".