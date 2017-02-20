На этот раз предметом бурных обсуждений стало видео девушки в постели с другом - российским рэпером Глебом Голубиным, известным как Pharaoh. Тут, правда, уместно сделать оговорку, что видео было снято во время фотосессии, в которой молодые люди участвовали для журнала Tatler.
ВИДЕО: Дочь Евгения Кафельникова продолжает шокировать(4)
Foto: instagram.com/alesyakaf
Алеся Кафельникова - дочь знаменитого теннисиста Евгения Кафельникова, все больше закрепляется в статусе плохой девчонки. Ее уже упрекали за снимки с "косячком", слишком откровенные образы и неоднозначные высказывания о своей стране ("ненавижу Россию"), за что ей уже пришлось извиняться.
Заметили ошибку?
Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!
Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!
Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.