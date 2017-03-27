Чтобы повысить свою популярность, Анна активно пользуется соцсетями. Однако опубликованное недавно видео, где Шульгина танцует тверк, у некоторых подписчиков вызвало недоумение. Многие из них назвали танец дешевым, неуклюжим и вульгарным. Правда, при публикации ролика Анна написала, что ее ничье мнение не интересует: "Не нравится - отпишитесь".