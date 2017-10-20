В Сети опубликовано видео, где известный актер отвечает на вопросы о себе и комментирует посты, которые он увидел в Интернете. Например, о любимом цвете (черный) и "Как умер Джеки Чан?" ("Джеки Чан не умирает, за мной присматривают на небесах, например, мая мама, мой папа").

Пользователи соцсетей пришли в восторг от его ответов. В комментариях они назвали его невероятно милым и легендарным. "Вот такими должны быть знаменитости", - написал один комментаторов. "Его невозможно ненавидеть", - пишет другой.