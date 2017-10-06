В частности, она перевоплотилась в героинь картин "Красотка", "День святого Валентина", "Ноттинг Хилл", "Одиннадцать друзей Оушена", "Эрин Брокович", а также в персонажа своей последней ленты под названием "Чудо".
ВИДЕО: Джулия Робертс за десять минут сыграла заново все свои роли
Foto: AP/Scanpix
Американская актриса Джулия Робертс появилась в шоу The Late Late Show with James Corden и вместе с ведущим Джеймсом Корденом пережила заново свою фильмографию, сыграв свои основные роли менее чем за 10 минут.
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