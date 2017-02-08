Как сообщалось, недавно Алена сделала пластическую операцию по уменьшению груди, пояснив, что бюст такого размера доставляет ей неудобства. Теперь она, судя по всему, захотела продемонстрировать поклонникам результат работы хирургов.
ВИДЕО: Экс-звезда "Дом-2" показала в Сети свою новую грудь(5)
Foto: instagram.com/alenavodonaeva
Бывшая участница телепроекта "Дом-2" Алена Водонаева опубликовала в Сети короткое видео, показав подписчикам грудь.
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