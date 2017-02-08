ВИДЕО: Экс-звезда "Дом-2" показала в Сети свою новую грудь

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Foto: instagram.com/alenavodonaeva Бывшая участница телепроекта " Дом-2 Алена Водонаева опубликовала в Сети короткое видео, показав подписчикам грудь. Как сообщалось, недавно Алена сделала пластическую операцию по уменьшению груди, пояснив, что бюст такого размера доставляет ей неудобства. Теперь она, судя по всему, захотела продемонстрировать поклонникам результат работы хирургов. Психушка 🤦🏽‍♀️ #СегодняВторникЗначитОнЭтоЯ #ДеньДрузей A video posted by Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) on Feb 7, 2017 at 12:10pm PST

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