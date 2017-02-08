Как сообщалось, недавно Алена сделала пластическую операцию по уменьшению груди, пояснив, что бюст такого размера доставляет ей неудобства. Теперь она, судя по всему, захотела продемонстрировать поклонникам результат работы хирургов.

Психушка 🤦🏽‍♀️ #СегодняВторникЗначитОнЭтоЯ #ДеньДрузей

A video posted by Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) on Feb 7, 2017 at 12:10pm PST