Как выяснилось, Харрингтон может довольно жестоко пошутить. В том числе и над своей невестой Роуз Лесли, сыгравшей в сериале одичалую Игритт.

Об этом актер рассказал в эфире шоу Джонатана Росса, где также был показан тот самый розыгрыш. На 1 апреля Харрингтон оставил для своей подруги сюрприз в холодильнике, который довел Роуз до слез. Открыв поутру дверцу холодильника, она увидела на полке голову своего жениха. Отрубленную.

По словам, Харрингтона, реакция его девушки была такой, что ему пришлось срочно делать ей предложение. "Она сказала, что если я попытаюсь провернуть такое еще раз, то на этом все. Я подумал, что это подразумевает свадьбу", — рассказал актер.