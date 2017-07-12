Небольшой видеоотчет о посещении зоосада Галкин опубликовал в соцсетях. Лиза рассказала, что любит крокодилов и боится тигра, а ее брат Гарри позвал жирафа и прогулялся по темному Тропическому дому.
ВИДЕО: Галкин и Пугачева отвели детей в Рижский зоопарк(2)
Foto: instagram.com/maxgalkinru
Самая знаменитая пара российского шоу-бизнеса - певица Алла Пугачева и шоумен Максим Галкин - в минувшие выходные всей семьей посетили Рижский зоопарк.
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