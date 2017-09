Значит, ребята, такая история. Вчера на НТВ сказали, что я веду Инстаграм, потому что боюсь забвения. Я польщен тем, что проницательные журналисты открыли мой страшный секрет, который я тщательно и успешно скрывал все эти годы. Также пронырливые профессионалы при поддержке опытного психолога определили в эфире престижной программы, что я размещаю свои фотки (иногда полуголым😱) и видео, чтобы понравиться (о черт, вот это зашквар!). Конечно, я допускаю, что существуют люди, которые ведут Инстаграм, чтобы не нравиться, и чтобы о них забыли. Но я по наивности думал, что все мы в этом отношении в той или иной степени тщеславны, а оказалось, я один такой больной 😷 Но и это не всё, выяснилось, что я якобы переживаю, когда на мою жену обращают внимание больше, чем на меня! 😱 Всё это креативщики от НТВ посчитали болезнью и назвали "синдромом примадонны". Журналисты от НТВ, вы сделали мой день! Давайте ещё! Дорогие подписчики, чтобы Вы меня, не дай Бог, не забыли, вот ещё одно полуголое видео, чтоб ещё больше понравиться (правда немного картофельного детства на боках, ну тут уж в видео не отфотошопишь 🤷🏻‍♂️) С любовью! P.S. Снимает мой брат Димка #максимгалкин #жопиныушивплавкинеспрячешь #какойестьтакойинырнул

