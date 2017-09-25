"Пока все спят и никого нет в ленте, шлю тебе, Алла любимая, колыбельную с гастролей", - подписал Галкин видеоролик в Instagram, в котором поет в постели.
ВИДЕО: Галкин посвятил Пугачевой трогательную колыбельную в постели(3)
Foto: Sputnik/Scanpix
Российский шоумен Максим Галкин опубликовал в соцсетях трогательную песню в собственном исполнении, которую посвятил своей супруге.
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