Британский музыкант Робби Уильямс анонсировал выход пластинки Under The Radar Volume 2.

Певец опубликовал на YouTube обращение, показав обложку грядущего альбома, на которой он голышом залезает на дерево.

По словам Уильямса, в релиз войдут ранее не выпускавшиеся композиции, записанные им на протяжении 20 лет сольной карьеры. Певец подчеркнул, что ему следовало включить песни в предыдущие альбомы, но он был слишком занят "созданием хитов". "Множество хороших треков пропадают, когда ты находишься в таком состоянии", — объяснил артист.

Музыкант не назвал дату выхода Under The Radar Volume 2, отметив, что релиз состоится в 2017 году.