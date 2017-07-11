Певец опубликовал на YouTube обращение, показав обложку грядущего альбома, на которой он голышом залезает на дерево.
По словам Уильямса, в релиз войдут ранее не выпускавшиеся композиции, записанные им на протяжении 20 лет сольной карьеры. Певец подчеркнул, что ему следовало включить песни в предыдущие альбомы, но он был слишком занят "созданием хитов". "Множество хороших треков пропадают, когда ты находишься в таком состоянии", — объяснил артист.
Музыкант не назвал дату выхода Under The Radar Volume 2, отметив, что релиз состоится в 2017 году.