В коротком видеоролике можно увидеть дедушку Дэми Роуз, который держит ее на коленях и играет на пианино известную песенку про кузнечика. Девочка улыбается и едва заметно пританцовывает в такт мелодии.
ВИДЕО: Игорь Крутой учит внучку играть на пианино
Foto: RIA Novosti/Scanpix
Дочь Игоря Крутого Виктория, которая в ноябре 2015 года стала мамой, опубликовала видео с дочерью Дэми Роуз. Отметим, что это первая публикация, где дочь композитора показала лицо малышки.
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