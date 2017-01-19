В коротком видеоролике можно увидеть дедушку Дэми Роуз, который держит ее на коленях и играет на пианино известную песенку про кузнечика. Девочка улыбается и едва заметно пританцовывает в такт мелодии.

Grandpa and Demi on the keys ❤️

A video posted by Victoria (@victoriakrut) on Jan 18, 2017 at 9:04am PST

A photo posted by Victoria (@victoriakrut) on Dec 29, 2016 at 11:44am PST

A photo posted by Victoria (@victoriakrut) on Nov 28, 2016 at 6:44am PST

A photo posted by Victoria (@victoriakrut) on Nov 21, 2016 at 10:56am PST