ВИДЕО: Ирина Шейк снялась топлесс и с гитарой

DELFI Showtime |





Foto: Kadrs no video/Sports Illustrated Swimsuit В Сети появились кадры новой съемки для издания Sports Illustrated Swimsuit с участием Ирины Шейк. В ходе фотосессии знаменитая российская модель предстала в образе девушки с Дикого Запада - в ковбойской шляпе и сапогах-"казачках", поиграла на гитаре и снялась топлесс.

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