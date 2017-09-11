В ролике, вошедшем в программу "Вечерний Ургант", Иван поет о грибах на мотив песни Pharaoh "Дико, например", давая зрителям советы: в какой одежде ходить в лес, какие грибы собирать и что из них можно приготовить.
ВИДЕО: Иван Ургант развеселил пользователей рэпом про грибы(4)
Foto: RIA Novosti/Scanpix
Российский телеведущий Иван Ургант сделал пародию на модного рэп-исполнителя Pharaoh, набравшую за два дня более 2 миллионов просмотров.
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