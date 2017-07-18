В видеоролике Басков делает предложение Лопыревой и надевает ей на палец кольцо. Правда, не все поверили в свадьбу, многие предполагают, что таким образом глава Чечни прорекламировал День города, который отмечается в Грозном 5 октября - именно на этот день, по словам Кадырова, запланирована свадьба. "Дорогие друзья, покупайте заранее билеты, бронируйте номера в отелях, иначе вы не сможете попасть на свадьбу века! Николай и Виктория приглашают всех друзей и поклонников, всем рады! А мы говорим: "Добро пожаловать в Грозный", - призывает Кадыров в подписи к видео.

Позднее в Instagram Виктории Лопыревой появился отрывок из знаменитого фильма "Кавказская пленница", в котором Шурик произносит: "Свадьбы не будет!"