В ролике Тимати изображает обычного официанта. Ему приходится относить заказ клиенту, которым оказывается Киркоров. "Теперь все встало на свои места", — говорит он, забирая бургер.

После этого исполнитель подходит к столику, за которым свою еду ожидает российский певец Григорий Лепс. "А ты подождешь! Я этого момента три года ждал!" — заявляет ему Киркоров.

Как отмечает kp.ru, ролик, вероятно, знаменует окончание многолетней вражды между Тимати и Киркоровым. Она началась после того, как рэпер адресовал певцу слова "Давай, до свидания!". По некоторым данным, их помирил именно Лепс, пишет издание.