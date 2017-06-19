Музыканты исполнили знаменитую эстрадную песню Par pēdējo lapu (в русской версии - "Листья желтые"). По словам лидера DaGamba Валтера Пуце, для его коллектива это была большая честь - выступить вместе с Вайкуле в эфире одного из популярнейших телешоу России. "Особенно мы благодарны Лайме за то, что доверилась нам и согласилась на эксперимент - объединить песню Раймонда Паулса с произведением Карла Орфа O'Fortuna.
ВИДЕО: Лайма Вайкуле и группа DaGamba побывали у Ивана Урганта(8)
Foto: LETA
В минувший уикенд латвийская поп-звезда Лайма Вайкуле и группа DaGamba стали гостями популярной телепрограммы "Вечерний Ургант".
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