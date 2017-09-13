В ролике, снятом за кулисами проходящей в Сочи "Новой волны", Лайма станцевала танец живота под аккомпанемент группы DaGamba, с которой выступала на сцене фестиваля. Подписчики поп-звезды в Instagram оценили ее грацию, оставив множество хвалебных комментариев.
ВИДЕО: Лайма Вайкуле исполнила танец живота(8)
Foto: LETA
Латвийская певица Лайма Вайкуле поделилась в соцсетях игривым видеороликом.
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