ВИДЕО: Лайма Вайкуле исполнила танец живота

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Foto: LETA Латвийская певица Лайма Вайкуле поделилась в соцсетях игривым видеороликом. В ролике, снятом за кулисами проходящей в Сочи "Новой волны", Лайма станцевала танец живота под аккомпанемент группы DaGamba, с которой выступала на сцене фестиваля. Подписчики поп-звезды в Instagram оценили ее грацию, оставив множество хвалебных комментариев. A post shared by Лайма Вайкуле (@laima_vaikule_official) on Sep 12, 2017 at 12:53pm PDT

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