В ролике, снятом за кулисами проходящей в Сочи "Новой волны", Лайма станцевала танец живота под аккомпанемент группы DaGamba, с которой выступала на сцене фестиваля. Подписчики поп-звезды в Instagram оценили ее грацию, оставив множество хвалебных комментариев.