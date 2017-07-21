ВИДЕО. Лайма Вайкуле под руководством тренера Дональда Трампа проведет первый гольф-турнир

Приятным дополнением к начавшемуся в минувший четверг в концертном зале "Дзинтари" музыкальному фестивалю Laima Rendez-vous Jūrmala в этом году станет гольф-турнир Laima Rendez-vous Cup'17, который впервые с 23 по 24 июля пройдёт на рижском 18-луночном гольф-поле OZO.

Сама хозяйка фестиваля – Лайма Вайкуле – ещё не настолько хорошо играет в гольф, поэтому в турнире принимать участие не будет, всецело отдав себя музыке, своим коллегам, гостям концертного зала "Дзинтари" и 200 миллионам телезрителей из 16 стран мира (именно такой охват аудитории у фестиваля в этом году). Но зато записала специальное видео напутствие заядлым любителям этой красивой и благородной игры в преддверии начала турнира Laima Rendez-vous Cup'17:

Проведёт турнир профессиональный тренер из США Дэвид Бакита. Сам мистер Бакита, имея огромный опыт проведения турниров по всему миру, искренне считает, что гольф – это игра, тренирующая в человеке такие качества, как самообладание, толерантность и уважение. Среди клиентов Дэвида числятся многие знаменитости из мира бизнеса и политики, голливудские звёзды и даже нынешний президент Америки Дональд Трамп.

Foto: Publiciātes foto

Организаторы сообщают, что в турнире примут участие люди самых разных профессий и национальностей, которых объединяет любовь к гольфу. На турнире Лаймы будут играть посол Казахстана в Литве и Латвии Бауржан Мухамеджанов, белорусский певец Uzari, местные заядлые гольфисты и даже солдаты НАТО, находящиеся на территории Латвии.