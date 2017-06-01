В течение нескольких последни дней Галкин опубликовал в Instagram несколько небольших видеороликов с участием Гарри и Лизы. Судя по роликам, дети у знаменитой пары очень жизнерадостные, любознательные, развитые и без сомнения любимые и счастливые.
ВИДЕО: Максим Галкин похвалился успехами близнецов
Foto: instagram.com/maxgalkinru
Шоумен Максим Галкин и его супруга - певица Алла Пугачева - стараются оберегать своих близнецов Лизу и Гарри от объективов папарацци. Но с удовольствием сами делятся снимками и видео в социальных сетях.
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