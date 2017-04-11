Видео, опубликованное Галкиным в Instagram, было снято на одном из курортов, но где именно, артист предпочел не разглашать. Галкин купается в море, гоняет на водном мотоцикле и демонстрирует подтянутую фигуру, вызвавшую одобрение среди подписчиков.