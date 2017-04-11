ВИДЕО: Максим Галкин похвастался поджарым телом в плавках

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Foto: Sputnik/Scanpix Российский шоумен Максим Галкин произвел настоящий фурор видероликом в соцсетях. Видео, опубликованное Галкиным в Instagram, было снято на одном из курортов, но где именно, артист предпочел не разглашать. Галкин купается в море, гоняет на водном мотоцикле и демонстрирует подтянутую фигуру, вызвавшую одобрение среди подписчиков. A post shared by Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) on Apr 10, 2017 at 2:33am PDT

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