Видео, опубликованное Галкиным в Instagram, было снято на одном из курортов, но где именно, артист предпочел не разглашать. Галкин купается в море, гоняет на водном мотоцикле и демонстрирует подтянутую фигуру, вызвавшую одобрение среди подписчиков.
ВИДЕО: Максим Галкин похвастался поджарым телом в плавках
Foto: Sputnik/Scanpix
Российский шоумен Максим Галкин произвел настоящий фурор видероликом в соцсетях.
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