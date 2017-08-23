Шоумен опубликовал в соцсетях видеоролик, в котором ему делают УЗИ брюшной полости. При этом врач разговаривает с Малаховым, как с беременной женщиной. "У вас же уже не первый?" - спрашивает доктор. "Уже нет. А когда ждать?" - отвечает Малахов, который ушел работать с Первого канала на телеканал "Россия 1".
ВИДЕО: Малахов "забеременел" ради рекламы своего нового шоу(1)
Foto: Itar-Tass/Scanpix
Телеведущий Андрей Малахов, чей уход с Первого канала несколько дней держался в топах новостей, необычным образом прорекламировал свое новое место работы.
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