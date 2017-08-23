Шоумен опубликовал в соцсетях видеоролик, в котором ему делают УЗИ брюшной полости. При этом врач разговаривает с Малаховым, как с беременной женщиной. "У вас же уже не первый?" - спрашивает доктор. "Уже нет. А когда ждать?" - отвечает Малахов, который ушел работать с Первого канала на телеканал "Россия 1".

Плановый осмотр. #декретныйотпуск #ябеременнаэтовременно A post shared by @malakhov007 on Aug 22, 2017 at 9:16am PDT