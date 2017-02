Пользователи просят научить ее аплодировать, сравнили актрису с Гринчем и хлопающим ластами тюленем и создают gif-изображения.

SOMEONE PLEASE TEACH NICOLE KIDMAN HOW TO CLAP pic.twitter.com/5DQFR3M0VV — #1 Rachel ✨ (@rachel) 27 февраля 2017 г.

@rachel and the oscar for best clap goes to pic.twitter.com/vS23MDq4hz — Obamaye West (@ayyy_west) 27 февраля 2017 г.

Why does Nicole Kidman clap like The Grinch?! pic.twitter.com/dhzN7Og8xC — Michael Lopriore (@MichaelLopriore) 27 февраля 2017 г.

Впрочем, такую странную манеру аплодировать актриса уже демонстрировала. Тоже на "Оскаре", но два года назад.