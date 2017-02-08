Выпуск рекламного видео приурочен к грядущему Дню святого Валентина. Правда, праздничный романтический вечер Памела проводит не с возлюбленным, а с секс-игрушкой. Создатели рекламы сделали две версии ролика - одну, где актриса в финале говорит нецензурную фразу "F...k Valentine's day", и вторую - цензурированную.