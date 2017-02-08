ВИДЕО: Памела Андерсон снялась в рекламе нижнего белья с секс-игрушкой

DELFI Showtime |





Foto: Vida Press 49-летняя актриса и модель Памела Андерсон стала главной героиней рекламного ролика бренда Coco De Mer, выпускающего нижнее белье. Выпуск рекламного видео приурочен к грядущему Дню святого Валентина. Правда, праздничный романтический вечер Памела проводит не с возлюбленным, а с секс-игрушкой. Создатели рекламы сделали две версии ролика - одну, где актриса в финале говорит нецензурную фразу "F...k Valentine's day", и вторую - цензурированную.

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