17 апреля Виктории исполнилось 43 года, однако этот день она провела вдали от фотокамер, поэтому при первой же возможности папарацци поздравили ее в аэропорту Лос-Анджелеса, хором спев песню Happy Birthday.
ВИДЕО: Папарацци хором спели для Виктории Бекхэм в аэропорту
Foto: AP/Scanpix
Папарацци, которые следуют по пятам за бывшей певицей, а ныне дизайнером Викторией Бекхэм поздравили ее с прошедшим днем рождения.
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