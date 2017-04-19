ВИДЕО: Папарацци хором спели для Виктории Бекхэм в аэропорту

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Foto: AP/Scanpix Папарацци, которые следуют по пятам за бывшей певицей, а ныне дизайнером Викторией Бекхэм поздравили ее с прошедшим днем рождения. 17 апреля Виктории исполнилось 43 года, однако этот день она провела вдали от фотокамер, поэтому при первой же возможности папарацци поздравили ее в аэропорту Лос-Анджелеса, хором спев песню Happy Birthday.

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