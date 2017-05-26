При этом они вместе вышли на сцену, чтобы объявить лучших игроков, где разыграли шутливую перепалку. Видео фрагмента церемонии Нюша опубликовала на своем официальном канале в YouTube.
ВИДЕО: Певица Нюша впервые официально вышла в свет с женихом(3)
Foto: Sputnik/Scanpix
Российская поп-звезда Нюша впервые вышла в свет со своим женихом - советником президента Международной федерации студенческого спорта FISU Игорем Сивовым. Пара посетила церемонию закрытия сезона КХЛ.
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