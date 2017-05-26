ВИДЕО: Певица Нюша впервые официально вышла в свет с женихом

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Foto: Sputnik/Scanpix Российская поп-звезда Нюша впервые вышла в свет со своим женихом - советником президента Международной федерации студенческого спорта FISU Игорем Сивовым. Пара посетила церемонию закрытия сезона КХЛ. При этом они вместе вышли на сцену, чтобы объявить лучших игроков, где разыграли шутливую перепалку. Видео фрагмента церемонии Нюша опубликовала на своем официальном канале в YouTube.

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