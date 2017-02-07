ВИДЕО: Поздравление от бывших коллег растрогало Джеки Чана до слез

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Foto: AP/Scanpix В социальные сети попал отрывок из телепрограммы, посвященной 40-летию команды каскадеров Джеки Чана , ставший вирусным. Каскадеры старшего поколения, бывшие первыми участниками трюков восходящей звезды в конце 1970-х, подготовили трогательное видео с ностальгическими воспоминаниями. Но самым большим сюрпризом для Джеки Чана стало их появление в студии - актер не смог сдержать слез.

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