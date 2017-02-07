Каскадеры старшего поколения, бывшие первыми участниками трюков восходящей звезды в конце 1970-х, подготовили трогательное видео с ностальгическими воспоминаниями. Но самым большим сюрпризом для Джеки Чана стало их появление в студии - актер не смог сдержать слез.