В распоряжении издания The Daily Mail оказалось видео, снятое в ночном клубе в Швейцарии, где принц проводит отпуск. В ролике, который активно распространяется по Сети, на заднем плане можно увидеть увлеченно танцующего Уильяма. Многие пользователи, увидев эти танцы, тут же иронично окрестили принца королем танцпола.
ВИДЕО: Принца Уильяма высмеяли за старомодные танцы в клубе
Foto: Vida Press
Пользователи Сети насмехаются над танцевальными талантами британского принца Уильяма.
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